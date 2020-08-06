تكنولوجيا: هواوي تخطط لدفع تحديث واجهة EMUI 11 لعدد 250 مليون مستخدم هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن موعد حدث HDC 2020 الذي يعقد من 10 إلى 12 من شهر سبتمبر، حيث تقدم فيه التحديث الجديد من واجهة EMUI 11، الذي ينطلق لاحقاً هذا العام لدعم عدد من هواتف وأجهزة الشركة اللوحية.

دفعت شركة هواوي واجهة EMUI 10.1 خلال الفترة الماضية لأكثر من 30 إصدار من هواتف الشركة، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق تحديث واجهة EMUI 11 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 11 في الربع الأخير من 2020.

تنطلق فعاليات HDC 2020 في شهر سبتمبر المقبل من 10 إلى 12 من شهر سبتمبر، حيث تستعرض هواوي خلال هذا الحدث تحديث واجهة EMUI 11، مع نظام تشغيل HarmonyOS 2.0، إلى جانب الأجهزة الجديدة التي تضم HMS Core 5.0.

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وبالتزامن مع خطط جوجل لإطلاق الإصدار الثابت من تحديث Android 11 في شهر سبتمبر المقبل، تقدم هواوي أيضاً التحديث الجديد لواجهة المستخدم الذي يرتكز على Android 11، حيث ينطلق التحديث للمرة الأولى في سلسلة هواتف Mate 40 التي يكشف النقاب عنها رسمياً وفقاً للتوقعات في شهر سبتمبر، على أن يبدأ شحن الهواتف في أكتوبر.

كما تشير التسريبات إلى أن هواوي تخطط لدفع تحديث EMUI 11 لعدد من هواتف الشركة بعد إنطلاق هواتف Mate 40 للأسواق، على أن تقدم التحديث الجديد لأكثر من 40 إصدار من هواتف وأجهزة الشركة اللوحية.

أيضاً أكدت هواوي رسمياً على أن تحديث EMUI 11 سيصل إلى أكثر من 250 مليون مستخدم عند إطلاق الإصدار الثابت لاحقاً هذا العام.

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