تكنولوجيا: أول الصور التي توضح التصميم المتوقع لهاتف IQOO 5 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لعقد مؤتمرها القادم في 17 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف IQOO 5، ولقد نشرت صفحة @DigitalChatStation أول الصور التي توضح التصميم الذي ينطلق به هذا الإصدار.

يعد هاتف IQOO 5 أول الهواتف الذكية التي تأتي بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ولقد أوضحت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم التصميم الذي ينطلق به هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة منحنية في الحواف، مع ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

ينطلق هاتف IQOO 5 بالمعايير الجديدة في تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، حيث يدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh خلال 15 دقيقة فقط، ومن المتوقع أن تقدم Vivo سلسلة هواتف بمواصفات وآداء أعلى أيضاً.

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وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن شركة سامسونج تدعم هاتف IQOO 5 بالشاشة المميزة بجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن تضم سلسلة هواتف IQOO 5 رقاقة معالج Snapdragon 865، مع معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، وأيضاً معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن سلسلة هواتف iQOO 5 في حدث Vivo المقرر عقده في 17 من أغسطس.

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