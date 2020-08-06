سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series ستحصل على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد نهاية حدث Samsung Unpacked 2020 الذي تم عقده يوم أمس والذي أعلنت فيه شركة سامسونج عن العديد من الأجهزة الجديدة المثيرة للإهتمام، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية كذلك أن هواتفها الذكية الرائدة بدءًا من Galaxy S10 Series ستحصل على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية.

يتضمن ذلك التشكيلات Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series بطبيعة الحال، بالإضافة إلى Galaxy S20 Series و Galaxy Note 20 Series التي تم الكشف عنها للتو، ونعتقد أن هواتف سامسونج القابلة للطي مشمولة أيضًا في هذا القرار. لم تذكر الشركة الأجهزة بالتحديد، لذلك يمكن أن ينطبق ذلك نظريًا أيضًا على Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7، ولكن لا يمكننا تأكيد ذلك. نأمل أن تصدر شركة سامسونج المزيد من التوضيحات قريبًا.

لذلك، بالنسبة لتشكيلة Galaxy Note 20 Series، فهذا يعني أنها ستحصل على Android 11 و Android 12 و Android 13. بعض الأشخاص يفسرون هذا على أنه يعني ” ثلاث سنوات من تحديثات الأندرويد الرئيسية “، ولكن هذا ليس ما تنطوي عليه صياغة سامسونج. ونظرًا لأن Android 11 على وشك أن يصدر بشكل رسمي من قبل شركة جوجل، فإن الأمر أشبه بالحصول على عامين وبضعة أشهر من تحديثات الأندرويد الرئيسية.

عمومًا، في حالة إذا لم تتمكنوا من متابعة تغطيتنا لحدث الإعلان الرسمي عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra وترغبون في معرفة المزيد حول هذين الهاتفين، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.