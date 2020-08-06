شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لتشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة مايكروسوفت لاختبار تشغيل تطبيقات أندرويد على جهاز الكمبيوتر جنباً إلى جنب مع تطبيقات ويندوز ضمن اختبار جديد بدأت به مايكروسوفت، حيث يمكن تجربة ذلك من خلال تطبيق مايكروسوفت Your Phone على ويندوز بأحدث نسخة تجريبية له، والذى يتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيقات أندرويد الموجودة فى الهاتف وتشغيلها مباشرة من الكمبيوتر.

وبحسب المدونة الرسمية لمايكروسوفت فسيتم تشغيل كل تطبيق بنافذة مستقلة خاصة به على الكمبيوتر، ويمكن للمستخدمين تصفحها وكأنه يمسك هاتف، وأيضاً يمكنك التنقل فيما بينها عبر alt+tab وحتى تثبيتها في شريط المهام أو قائمة ابدأ، لكن قد لا تعمل كل التطبيقات بهذه الطريقة حيث أن بعضها تمنع بثها على شاشات أخرى مما سيظهر ل للمستخدم شاشة سوداء بدلاً من شاشة التطبيق.

كما أن بعض التطبيقات والألعاب لاتدعم الفأرة ولوحة المفاتيح كأدوات إدخال أو قد تواجه مشاكل فى الصوت، وقد كشفت مايكروسوفت أن هذه الميزة ستكون متاحة لبعض هواتف أندرويد الراقية إضافة إلى الهواتف القابلة للطى وتحتاج لنسخة أندرويد 9.0 فأعلى لتعمل، لكن من المؤكد أنها لاحقاً ستدعم المزيد من الهواتف والشركات المصنعة وتتوفر بنسخة نهائية فى ويندوز.