سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات والتقارير المتضاربة والإعلانات التشويقية، قامت شركة سامسونج أخيرًا للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra في حدث Samsung Unpacked 2020 الذي عقدته للتو عبر الإنترنت. والمثير للإهتمام هو أن هذين الهاتفين وصلا بتصاميم ومواصفات مطابقة لما جاء في التسريبات والشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية.

Galaxy Note 20 Ultra

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra الجديد يضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +WQHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 Ultra يُعتبر أول هاتف من شركة سامسونج يضم طبقة Gorilla Glass Victus الزجاجية.

في الخلف، يضم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra ثلاث كاميرات بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وبمعدل 24 إطار في الثانية، في حين تُعتبر الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×5 وتقريب رقمي يصل إلى ×50.

في الداخل، يضم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا والهند، والمعالج +Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وفيما يخص البرمجيات، يأتي الهاتف Galaxy Note 20 Ultra بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20 Ultra، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen الذي يمتاز بسرعة إستجابة تبلغ 9ms، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي، ويضم مكبرين للصوت.

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الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والنحاسي والأبيض، وسيكلف إبتداءً من 1300 يورو لنسخة 256GB، وسيتم البدء بشحن الهاتف في بعض الأسواق يوم 21 أغسطس علمًا أن الهاتف سيكون متوفرًا بطرازات تدعم 4G وطرازات أخرى تدعم 5G، ولكن التوافر يعتمد على السوق حيث تتواجد.

Galaxy Note 20

الهاتف Galaxy Note 20 سيكون بدوره متوفرًا بنسختين، واحدة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وأخرى تدعم شبكات 4G فقط. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 الجديد يضم شاشة +Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها.

في الخلف، يضم الهاتف Galaxy Note 20 ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تضم عدسة بفتحة 1.8 وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تضم عدسة بفتحة 2.2 وبدقة 64 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K، في حين ستكون الكاميرا المقربة قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×3 وتقريب رقمي يصل إلى ×30.

في الداخل، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا والهند والمعالج +Snapdragon 865 في بقية أنحاء العالم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB8 من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وفيما يخص البرمجيات، يأتي الهاتف Galaxy Note 20 بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 يضم كذلك بطارية بسعة 4300mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ويضم مكبرين للصوت.

نسخة 4G من الهاتف Galaxy Note 20 تٌكلف إبتداء من 950 يورو، بينما تُكلف نسخة 5G إبتداءً من 1023 يورو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا هو الأخر بثلاثة ألوان مختلفة تشمل النحاسي والأخضر والأسود.