سامسونج تُعلن رسميًا كذلك عن الجهازين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن نفس الحدث الذي ستكشف فيه شركة سامسونج عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra، قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 ليكونا بذلك أحدث جهازين رائدين من الشركة الكورية الجنوبية.

هذين الجهازين يصلان مع شاشات مختلفة، ومستشعرات بصمات الأصابع في أماكن مختلفة، فضلا عن نفس القلم S Pen الذي جاء مع الهاتف Galaxy Note 20 Ultra والذي يمتاز بسرعة إستجابة تبلغ 9 أجزاء من الثانية مما يجعل تجربة الكتابة على الجهاز اللوحي مماثلة لتجربة الكتابة على الورقة.

وبالنسبة للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7، فهو يأتي مع شاشة AMOLED بحجم 12.4 إنش وبدقة 2800×1752 بكسل تضم مستشعر بصمات الأصابع أسفلها، ويضم كذلك المعالج الثماني النوى +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB على الأقل، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 1090mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W من خلال منفذ USB Type-C، ولكن علبة الجهاز اللوحي ستضم شاحن بقوة 15W فقط.

وعلاوة على ذلك، الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مُزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأساسية ستكون قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع أربع مكبرات للصوت من شركة AKG تدعم Dolby Atmos.

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أما بالنسبة للجهاز اللوحي Galaxy Tab S7، فهو يأتي بنفس المواصفات التقنية للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 بإستثناء أنه يضم شاشة LCD أصغر بحجم 11 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يضم بطارية أصغر بسعة 7040mAh.

الهدف الرئيسي من إنشاء الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 هو منافسة كل من iPad Pro و Surface. وتحقيقًا لهذه الغاية، قامت سامسونج كذلك بإنشاء لوحة مفاتيح قابلة للفصل خصيصًا لهذين الجهازين تأتي مع لوحة تتبع كبيرة من أجل إستخدامها في وضع Samsung DeX Mode. وعلاوة على ذلك، فقد قامت سامسونج في هذين الجهازين اللوحيين كذلك بجعل نظام التشغيل متكاملاً بعمق مع تطبيقات مايكروسوفت الإنتاجية المختلفة.

سيتم البدء بشحن الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 في بعض الأسواق يوم 21 أغسطس، وإليكم أدناه الأسعار الرسمية لكلا الجهازين اللوحيين بعملة اليورو :

+Samsung Galaxy Tab S7 Wi-Fi 5G 6GB/128GB €900 €1,100 8GB/256GB €980 €1,180