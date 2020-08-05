تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على دعم LG Q92 برقاقة معالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف LG Q92 في قاعدة بيانات Geekbench اليوم، مع بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، حيث ينطلق الهاتف لاحقاً برقاقة معالج Snapdragon 765G.

تستعد شركة LG للإعلان الرسمي قريباً عن هاتف LG Q92، ولقد أعتمد الهاتف بالفعل بعد إختباره في Geekbench، حيث حقق الهاتف آداء على نفس المستوى الذي قدم من هاتف الشركة الحالي Velvet 5G.

ولقد أكدت التسريبات على أن هاتف LG Q92 يضم رقاقة معالج Snapdragon 765G وهي نفس الرقاقة المستخدمة في هاتف Velvet 5G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

Advertisements

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بنفس حجم الشاشة المميزة لهاتف Velvet 5G والتي تصل إلى 6.8 إنش، كما يتميز هاتف LG Q92 بدقة عرض 1080 بيكسل، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف شاشة LCD كبديل لشاشة OLED، كما يأتي هاتف LG Q92 بسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن توفر LG إختيارات أكثر في السعة التخزينية.

يذكر أن هاتف LG Q92 5G يأتي في سلسلة هواتف Q التي تشمل 13 جهاز، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار في السوق الكوري والأسواق العالمية لاحقاً، كما ينافس LG Q92 الإصدارات المتوسطة من هواتف 5G التي تقدم من سامسونج كما في هواتف Galaxy A71 5G وA51 5G.

المصدر

اعلان





