تكنولوجيا: كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث سامسونج Galaxy Note 20!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج خلال ساعات لبدء البث المباشر لحدث Unpacked الذي تقدم فيه الشركة سلسلة Galaxy Note 20، حيث يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت نتيجة لإستمرار تداعيات إنتشار فيروس COVID-19.

تقدم سامسونج خلال الحدث سلسلة هواتف Galaxy Note 20، وهو الإعلان الرئيسي للعملاق الكوري خلال الحدث، كما تقدم الشركة الإصدارات الجديدة من أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، وساعة Galaxy Watch 3، إلى جانب سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية، هذا إلى جانب هاتف الشركة القابل للطي Galaxy Z Fold 2، حيث يمكن متابعة البث عبر مقطع الفيديو التالي.

كما تخصص العملاق الكوري صفحة مخصصة لعرض تفاصيل الإصدارات الجديدة خلال الحدث، على أن يتم تحديث الصفحة بشكل مستمر، والتي ستوفر تفاصيل الحجز المسبق للمنتجات الجديدة أيضاً.

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