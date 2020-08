شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح Project xCloud فى 15 سبتمبر بأكثر من 100 لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت أن خدمة بث ألعاب الفيديو الخاصة بهم Project xCloud سيتم إطلاقها في 15 سبتمبر هذا العام، وقد تم الإعلان عن المشروع من خلال منشور رسمي على مدونة Xbox Wire ، وسيتم إطلاق Project xCloud على Android مع أكثر من 100 لعبة للعب بها.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، كشفت مايكروسوفت أن هذه الألعاب ستتضمن عناوين عالية الجودة مثل Minecraft Dungeons و Destiny 2 و Tell Me Why و Gears 5 و Yakuza Kiwami 2 والمزيد، مثل لعبة Xbox Game Pass ، وسيتضمن Project xCloud جميع عروض Xbox الحصرية للطرف الأول في يوم الإطلاق في خدمة البث.

وقال نائب رئيس الشركة ،لمشروع xCloud :"يتم تضمين Project xCloud في اشتراك Microsoft Game Pass Ultimate البالغ 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وهناك خصومات الأعضاء الحصرية والصفقات والامتيازات و Xbox Live Gold.

وأضاف: "لتشغيل الألعاب على هاتفك أو جهازك اللوحي، قم بتنزيل تطبيق Xbox Game Pass من Samsung Galaxy Store أو ONE Store (كلاهما يتضمن تجربة كاملة ومميزة مع إمكانيات الشراء داخل التطبيق) ، أو من متجر Google Play . "

وستتوفر الألعاب السحابية في الأسواق التالية في سبتمبر المقبل:

النمسا

بلجيكا

كندا

جمهورية التشيك

الدنمارك

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

هنجاريا

أيرلندا

إيطاليا

هولندا

النرويج

بولندا

البرتغال

سلوفاكيا

إسبانيا

كوريا الجنوبية

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية.