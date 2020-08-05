جوجل تُشوق لقدوم الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى جانب الكشف الرسمي عن هاتفها المتوسط الجديد Google Pixel 4a، قامت شركة جوجل بالتشويق لتشكيلة هواتف الخريف الخاصة بها والتي ستتضمن هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G. الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5 5G قادمان في الطريق، وقد حصلنا على أولى المعلومات حول الأسعار والتوافر.

سيبدأ سعر الهاتف Google Pixel 4a 5G من 499 دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأنه سيكون أغلى بنحو 150 دولارًا أمريكيًا من نسخة 4G LTE التي تم الإعلان عنها للتو. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا سيعطيك أكثر من مجرد دعم شبكات الجيل الخامس 5G لأنه لم يتم الكشف عن المواصفات.

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علمنا أيضًا أن الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5 5G سيكونا متاحين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا. قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة جوجل وعدت بنشر المزيد من المعلومات حول هذين الهاتفين في الأشهر القادمة، ونحن بطبيعة الحال سنعمل على تحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من التفاصيل.