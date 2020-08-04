الإعلان عن Google Pixel 4a رسميًا

اخيرًا اعلنت Google عن هاتف Google Pixel 4a بعد 3 اشهر من التأجيلات و التسريبات بأن الهاتف لن يصدر و العديد من الأخبار حول هذا الهاتف. و اعلنت جوجل عن الهاتف بنسخة واحدة فقط بلون واحد فقط بدون نسخة XL هذه المرة. مع بعض التضحيات من هاتفها الرائد. و بسعر رخيص. ماذا يميز هذا الهاتف؟. لنتحدث قليلًا عن الإعلان عن هاتف Pixel 4a

مواصفات Google Pixel 4a

المعالج Qualcomm Snapdargon 730G الشاشة بحجم 5.81 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12.2MP مع فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP مع فتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 3140mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

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ماذا نتوقع من Google Pixel 4a ؟

ليس الكثير. من ناحية فهو هاتف بلاستيكي. ليس هاتف زجاجي او معدني فنقطة المتانة في هذا الهاتف ستحتاج الى اختبار. نقطة الأداء لن تحتاج لإختبار فمعالج Snapdragon 730G قد اثبت كفائته في العديد من اختبارات الأداء لذلك فلا نتوقع ان يخيب هذا الهاتف ظنًا من ناحية الأداء نهائيًا. خاصة مع التجربة المستقرة للنظام – و لذلك فنقطة جيدة للهاتف على الأداء

الكاميرات في هذا الهاتف و في هواتف جوجل تثبت دائمًا بأن الأرقام ليست كل شئ. فمن ارقام الكاميرا سنتوقع انها كاميرا متوسطة. لكنها نفس كاميرا Pixel 4 الأساسية و التي كانت كاميرا فوق الممتازة. و كاميرا Pixel 4a لا اتوقع ان تقل عنها شيئًا خاصة مع معالجة جوجل القوية للكاميرات. فماذا نتوقع من الكاميرا؟. منافسة حقيقية في مجال التصوير

الشاشة و المستشعرات لا نتوقع منها شيئًا مميزًا. فالشاشة OLED بمعدل تحديث 60Hz و دقة FHD+ ليست مميزة بشكل كبير. كذلك الهاتف به كل المستشعرات عدا مستشعر الـSqueeze الشهير في اجهزة بكسل. لكن ليست معضلة كبيرة. مع وجود البصمة في خلف الهاتف. اجماليًا لا بأس به من هذه الناحية ولا نتوقع شيئًا مميزًا.

البطارية لا نتوقع ان تستمر ليوم كامل. السعة ضعيفة جدًا. سعة 3140mah؟. الهاتف الذي يصدر بسعة 4000mah نعتبره من بطاريات اليوم الواحد بصعوبة. فما بالك ببطارية بهذا الحجم. للأسف فالبطارية هذه المرة محبطة جدًا. ولا استطيع ان اقول انها ستنافس البطاريات في نفس الفئة.

سعر Google Pixel 4a

السعر الرسمي هو 350 دولار امريكي فقط. ان قمت بطلبه من على امازون ليتم شحنه الى مصر سيصبح سعره 7200 جنيه مصري تقريبًا بدون اي رسوم او مصاريف اخرى. بنظرة الى السعر فهو جيد نوعًا ما. و لكنه ليس الأمثل لهذا الهاتف. بهذا السعر بالدولار لديك IPhone SE 2020 لينافسه. و OnePlus Nord ايضًا. التفوق لصالح جهاز الأيفون من ناحية الأداء بالتأكيد. من ناحية البطارية فهاتف OnePlus يعتبر افضلهم. لكن من ناحية الكاميرات فالأمر يحتاج لمقارنة طويلة.

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