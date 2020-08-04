سامسونج قد تكون مهتمة بالإستحواذ على حصة في شركة ARM

فاطمة أيت طالب - دبي - تدرس شركة سامسونج الحصول على حصة صغيرة في شركة ARM، وبالضبط ما بين 3 و 5 في المئة، وفقا لمسؤول في القطاع. أضاف المطلعون على الخطة أن الأسهم المتبقية سيتم شراؤها من قبل الشركات الأخرى المتخصصة في قطاع أشباه الموصلات.

هدف سامسونج هو تقليل مقدار الأموال الذي تدفعه مقابل حقوق الملكية لإنتاج المعالجات الخاصة بها التي تستند على معمارية ARM، وهي المعمارية التي تستخدمها شركة سامسونج بقوة في معالجات Exynos التابعة لها.

حتى في حالة إذا قررت الشركة التخلي عن أنوية Cortex في المعالجات الخاصة بها لصالح الأنوية الخاصة بها، فإنها لا تزال بحاجة إلى دفع رسوم إستخدام معمارية ARM. لم يعد هذا مصدر قلق بالنسبة لشركة سامسونج لأنها أغلقت القسم المسؤول عن تصميم الأنوية الخاصة بها.

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ومع ذلك، قررت شركة آبل الإنتقال لتبني المعالجات الخاصة بها التي تستند على معمارية ARM في حواسيب Mac الخاصة بها، لذلك ستحتاج إلى ترخيص في المستقبل المنظور. هذا هو السبب في أن شركة آبل كانت واحدة من الشركات التي تردد أنها مهتمة بالإستحواذ على شركة ARM.

زعمت بعض التقارير أن شركة Nvidia كانت في ” محادثات متقدمة ” للإستحواذ على شركة ARM بالكامل، ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ممكنًا. أولاً، هل تستطيع الشركة الرائدة في مجال تصنيع معالجات الرسوميات دفع فاتورة 41 مليار دولار أمريكي؟ هذا هو تقييم SoftBank لشركة ARM، وفقًا لما قاله المطلعون على الوضع. عمومًا، الأيام القادمة قد تحمل معها بعض الأنباء الجديدة بخصوص هذا الموضوع، لذلك لا تنسوا العودة إلينا من حين لآخر للحصول على أحدث التفاصيل.