كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: آبل تعتزم إطلاق آيفون 12 على مرحلتين

أكدت شركة آبل بالفعل أن إطلاق iPhone 12 سيتم تأجيله بسبب سلسلة التوريد “المقيدة مؤقتًا” ، ولكن يعتقد الآن أن شركة آبل تنوي تقسيم الإطلاق إلى مرحلتين.

من المتوقع وجود أربعة طرازات مختلفة من iPhone 12 في وقت لاحق من هذا العام، وهي مزودة بشاشات OLED مقاس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة. وفقًا لتقارير MacRumors، تشير أحدث المعلومات الواردة من مصادر ضمن سلسلة توريد آبل إلى أننا سنشهد إطلاق طرازين مقاس 6.1 بوصة أولاً، متبوعًا بطرازي 5.4 بوصة و6.7 بوصة في وقت لاحق. من خلال اتخاذ هذا القرار الآن، ستتمكن آبل من تحديد أولويات توريد طرازات 6.1 بوصة للتعامل مع الطلب المبكر، ثم زيادة الإنتاج في النماذج الأخرى لاحقًا.

فيما يتعلق بالوقت الذي تعتزم آبل الانتظار فيه بين عمليتي الإطلاق، يُعتقد أن اللوحات الرئيسية للأجهزة مقاس 6.1 بوصة قد بدأت في الشحن مؤخرًا، مع شحن المرحلة الثانية من الأجهزة في أواخر أغسطس. إذا كان ذلك صحيحًا، فقد يستغرق ذلك شهرًا بين نوافذ الإطلاق الأولى والثانية لجهاز iPhone 12.

مع تأجيل إطلاق iPhone 12 لبضعة أسابيع ويتوقع الآن في منتصف إلى أواخر أكتوبر، قد لا يتمكن المستهلكون من وضع أيديهم على طرازي 5.4 بوصة و6.7 بوصة حتى أواخر نوفمبر. لا يزال هذا يتيح وقتًا كبيرًا لمبيعات ما قبل عيد الميلاد، والتي يجب أن تكون في أعلى قائمة اهتمامات آبل. ومع ذلك، يبدو أن موضوع العرض أكثر من الطلب سيكون القيد على الشركة، بغض النظر عن النموذج الذي يثبت أنه الأكثر شعبية.