إنستاجرام تقدم المال لمنشئي المحتوى لجذبهم من TikTok إلى منصتها الخاصة

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل إنستاجرام على ميزة منافسة لتطبيق TikTok تُدعى Reels. تم إطلاق الميزة في العديد من الأسواق، ومن المتوقع أن تشق طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر. ومع ذلك، فهل ستتمكن هذه الميزة من إكتساب نفس شعبية TikTok؟ في حين أنه من الصعب تحديد ما إذا كان ذلك ممكنًا، يبدو أن إنستاجرام تفعل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.
وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن إنستاجرام تقدم الأموال لمنشئي المحتوى على TikTok في محاولة لجذبهم إلى منصتها. يُقال أن الشركة خصصت مئات الآلاف من الدولارات للدفع لمنشئي المحتوى، حيث سيتم منح المزيد من المال لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في إنشاء محتوى حصري لـ Reels.
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إجراء الإنتقال الحصري، يُقال أن إنستاجرام تطلب من هؤلاء المبدعين إنشاء محتوى يتم نشره أولاً على Reels قبل أن يتم نقله إلى المنصات الأخرى. على الرغم من أن الخدمات المنافسة ليست جديدة، إلا أن هذا هو الوقت المناسب لإنستاجرام لتجربة Reels.
هذا لأنه تردد سابقًا أن الحكومة الأمريكية كانت تفكر في حظر تطبيق TikTok بسبب التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية علمًا أن ملكية تطبيق TikTok تعود لشركة ByteDance الصينية. على إفتراض أن ذلك حدث، هذا الأمر سيترك فجوة هائلة في السوق نحن على يقين من أن إنستاجرام على إستعداد تام لملئها.
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