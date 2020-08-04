تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل ليلًا.
كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ولطيفًا ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، ومعتدل في الليل.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 31 24
السلوم 33 22
سيوة 41 24
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 22
السويس 36 24
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 39 25
نخل 37 20
نويبع 37 30
طابا 37 30
كاترين 33 24
الطور 36 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 41 29
مرسى علم 39 28
الفيوم 41 24
بنى سويف 41 25
المنيا 42 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 29
الوادى الجديد 44 28
شلاتين 40 28
أبورماد 38 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 36 30
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