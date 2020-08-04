علوم وتكنولوجيا

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل ليلًا.

كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ولطيفًا ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، ومعتدل في الليل.

Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 31 24
السلوم 33 22
سيوة 41 24
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 22
السويس 36 24
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 39 25
نخل 37 20
نويبع 37 30
طابا 37 30
كاترين 33 24
الطور 36 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 41 29
مرسى علم 39 28
الفيوم 41 24
بنى سويف 41 25
المنيا 42 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 29
الوادى الجديد 44 28
شلاتين 40 28
أبورماد 38 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 36 30

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا