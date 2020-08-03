شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إلقاء القبض عليه.. الكشف عن معلومات جديدة حول مخترق تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الشرطة مؤخرا القبض على جراهام إيفان كلارك البالغ من العمر فقط 17 عاماً للقيام باختراق تويتر، إلا أن المعلومات التى تم الكشف عنها عقب اعتقاله أثارت جدلا واسعا، خاصة مع حالة الغموض حول إمكانية قيام مراهق يبلغ من العمر 17 عام فقط من اختراق دفاعات شركة تقنية متطورة بهذه الطريقة كـ “تويتر".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد كشفت التقارير أن "كلارك" بدأ القيام بأعمال محظورة عبر الإنترنت فى وقت مبكر من حياته، فعندما كان عمره 10 سنوات، كان يمارس لعبة الفيديو Minecraft بشكل جنوني، وذلك نتيجة عبارة تنمّر قالها له أصدقاؤه بأن حياته العائلية غير سعيدة، مما جعله محترفا بها، يلعب كمخادع بارع لديه مزاج متفجر بخداع الناس ويسلب أموالهم.

وببلوغه سن 15عاما، انضم إلى منتدى المتسللين عبر الإنترنت، وبعدها بسنة واحدة فقط، جذبه عالم البيتكوين فتورط فى سرقة 856 ألف دولار من العملة المشفرة، ولم يحاسب عليها أبداً، لكن هذا السلوك الرقمى المراهق انتهى الجمعة الماضية، عقب القبض عليه فى شقته بولاية فلوريدا، ووجه إليه الكثير من التهم.

وكشف التقرير أن مخترق تويتر كان يملك قدرة غريبة بإقناع الناس لمنحه أموالهم وإمداده بالصور والمعلومات، كما قيل أن أحد ضحايا "كلارك" وهو كولبى ميدز، البالغ من العمر 19 عاماً، والذى كشف أنه سرق منه فى عام 2016، حوالى 50 دولاراً، أثناء لعبة فيديو.

Advertisements

نشأته:

نشأ كلارك وأخته فى تامبا مع والدته إميليا كلارك، وهى مهاجرة روسية تعمل كوسيط عقارى، ورفضت التعليق على ما فعلة ابنها، أما والده، فيعيش فى إنديانا، وانفصل الوالدان عندما كان فى السابعة من عمره، وبحسب المعلومات، كان كلارك يكره المدرسة، وتنقّل بين علاقات عاطفية كثيرة.

فى عام 2016، أنشأ كلارك قناة على يوتيوب، وقام ببناء جمهور من آلاف المعجبين، إلى أن أصبح معروفاً، إلى أن تم حظره بسبب سلوكه عبر الإنترنت، لكن فى نفس الوقت، فإن كلارك نادراً ما يظهر هويته الحقيقية فى الألعاب.

القاء القبض عليه:

تمكنت قوات الشرطة يوم الجمعة الماضية، من القاء القبض على كلارك فى شقته الخاصة بمجمع سكنى فى فلوريدا، وأكدت مصادر أن منزله يضم شرفة وحديقة، وأنهم وجدوا لديه ألعاباً باهظة الثمن، وكان يقود سيارة فاخرة، إضافة إلى ساعة ثمينة مرصعة بالجواهر، وقد أعلنت السلطات اعتقال مراهق تامبا الذى يقف وراء اختراق حسابات عدد من المشاهير على تويتر، بالإضافة إلى اثنين آخرين، موّجهة له 30 تهمة جنائية.