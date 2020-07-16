شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري كمبيوتر.. أيه الفرق بين رامات DDR4 وDDR3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التفكير في شراء كمبيوتر تكون هناك بعض المواصفات التى ينبغي على المستخدمين مراعاتها للحصول على المميزات التى يرغبون فيها، ورغم وضوح العديد من المواصفات كسعة القرص الصلب ونوع المعالج، لكن هناك تفاصيل دقيقة في المواصفات تشكل فرقا كبيرا في الأداء، بما في ذلك موصفات الرامات، حيث توجد هناك العديد من الأنواع، وفيما يلى نعرض مقارنة بين رامات DDR3 وDDR4 كما يلى:

في البداية ما هو DDR

هو نوع من أنواع الذاكرة العشوائية وهو اختصار لمصطلح Double data rate RAM أي ذاكرة عشوائية بمعدل نقل مزدوج، فهو قادر على إجراء عمليتي نقل في الدورة الواحدة.

الشكل

لكل نوع من هذه الرامات شكل مختلف عن الآخر، لذلك فإن اختيار لوحة أم تتوافق مع DDR3 يعني أنه لن يمكن الترقية إلى DDR4 سوى من خلال تغيير اللوحة الأم، حيث إن الفاصل يقع في منتصف القطعة تقريبًا على رام DDR4 في حين يكون أبعد عن المنتصف على قطع DDR3.

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عدد رؤوس التثبيت

هناك حوالي 288 رأسًا على قطع DDR4 مقارنة مع 240 على DDR3 كما أن البنية الداخلية في DRR4 تعتبر أكثر تقدمًا ما يسمح بترتيب المكونات بطريقة أكثر تعقيدًا مقارنة بـ DDR3.

استهلاك الطاقة

يختلف استهلاك الطاقة في رامات DDR3 حسب نوعها لكنه يتراوح بين 1.35/1.5 فولت، أما رامات DDR4 فيبلغ استهلاك القطعة الواحدة ما يقارب 1.2 فولت.

السرعة

DDR3: ابتداءً من 800 مليون عملية بالثانية وحتى 2133 مليون عملية بالثانية.

DDR4: من الممكن أن تتعدى 2133 مليون عملية بالثانية.