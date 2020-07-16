شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "البيتكوين" سبب اختراق حساب أبل وأوبر وبيل جيتس وجو بايدن وكانى ويست على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختراق حسابات تويتر الخاصة بعدد من الشركات الكبرى والشخصيات البارزة فى واحدة من أكثر عمليات الاختراقات انتشارًا وإرباكًا على الإطلاق التى شهدتها المنصة، ولم يتم التعرف حتى الآن كيف حدث ذلك أو إلى أى مدى وصل هذا الاختراق، وما إذا كان تم اختراق أنظمة تويتر الخاصة، فالاختراق مستمر، مع نشر تغريدات جديدة على الحسابات التى تم اختراقها بشكل منتظم.

ووفقًا لموقع The Verge الأمريكى، بدأ كل شيء عندما تم اختراق حساب إيلون ماسك على "تويتر"، على ما يبدو بسبب مخترق عازم على استخدامه لإجراء عملية احتيال باستخدام عملة البيتكوين، كما أن بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft قد تم اختراق حسابه على ما يبدو من قبل نفس الهاكر، الذى نشر رسالة مماثلة بعنوان محفظة بيتكوين متطابق، ويستمر كلا الحسابين فى نشر تغريدات جديدة للترويج للخدعة بنفس سرعة حذفها تقريبًا.

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بعد فترة وجيزة من الموجة الأولية للتغريدات، كانت حسابات Apple و Uber والرئيس التنفيذى لشركة أمازون جيف بيزوس والمرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن وكانى ويست وعمدة مدينة نيويورك السابق والملياردير مايك بلومبرج من بين آخرين تم اختراقهم.

من غير الواضح مدى انتشار العملية، ولكن يبدو أنها تؤثر على الشركات الكبرى والأفراد البارزين للغاية، ما يشير إلى أن شخصًا ما قد وجد ثغرة أمنية شديدة فى عملية تسجيل الدخول إلى تويتر أو حصل على حق الوصول إلى امتيازات المسئول لموظف تويتر.

يبدو أن أصل عملية الاحتيال كانت عندما أصدر حساب ماسك تغريدة غامضة فى الساعة 4:17 مساءً بالتوقيت الشرقى تقول: "أشعر بسخاء بسبب Covid-19. سأضاعف أى دفعة BTC مرسلة إلى عنوان BTC الخاص بى للساعة التالية. حظًا سعيدًا، والبقاء فى أمان هناك! " تحتوى التغريدة أيضًا على عنوان بيتكوين، من المفترض أنه مرتبط بمحفظة التشفير للهاكر.