ماذا يحدث على twitter لهذه الليلة ؟ 16 من يوليو

اذا كنت تمضي بعض الوقت على twitter هذه الليلة فغالبًا ستلاحظ المأساة التي يمر بها الموقع. الموقع قد تم اختراقه بالكامل من قبل مجهولين او مجهول واحد بهدف تجميع الـBitcoin. و ذلك عن طريق اختراق الحسابات الموثقة و نشر اكواد المحافظ الإلكترونية من خلالها. لا ابالغ في قول ان الموقع كله قد تم اختراقه و العديد من الحسابات المشهورة قد تم اختراقها. ماذا يحدث ؟

Twitter في ورطة

اخترق الموقع بالكامل و كل الحسابات الخاصة بالمشاهير قد تم اختراقها لتكتب تغريدات يقولون بأنهم سيقومون بمضاعفة الـBitcoin التي ترسل لهم. اي انك ترسل مقدار واحدة -او اي مقدار- و سيقومون هم بالرد عليك بالضعف. امر غير منطقي لكن بدأ الأمر من حساب Elon Musk رجل الأعمال الشهير. الذي كتب تغريدة يقول فيها انه سيضاعف ما يرسل له. و تحتها كود لمحفظة الكترونية. بعدها نشر تغريدة اخرى انه هو و Bill Gates مؤسس مايكروسوفت سيقومون بذلك و قد قام Bill Gates بنشر نفس التغريدة

صورة لتغريدة Elon Musk

صورة لتغريدة Bill Gates

هل تظن ان الأمر توقف هكذا ؟ تم اختراق حسابات شركات اخرى منها Apple و مشاهير مثل MrBeast اليوتيوبر الشهير الذي يشتهر بإنفاق امواله على الجميع اساسًا. حتى وصل الأمر الى حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما. نفس التغريدة نفس الكود نفس كل شئ. حتى جاء حساب الدعم الفني الخاص بـ Twitter و اصدر تغريدة يشير فيها انهم يعملون بجد على اصلاح الأمر و بالفعل تويتر تحذف كل التغريدات التي تحمل هذا الكود من على الموقع و قاموا بمنع كل الحسابات الموثقة من التغريد لفترة مؤقتة

Advertisements

تغريدة دعم Twitter

ماذا يحدث ؟

احد اصحاب الحسابات المتضررة يستنتج ان المخترقين يصلوا للحسابات عن طريق تخطي او الحصول على رمز تغيير كلمة المرور الخاص بالحساب. هذا الرمز يرسل بالبريد الإلكتروني او بالـSMS. مع هذا الأمر يمكنهم الولوج الى الحسابات بسهولة و نشر الكود الخاص بهم. من رأيي هي فكرة اختراق عبقرية رغم انها غير قانونية. سأترك لكم تغريدة صاحب الحساب

التغريدة

بعض حسابات twitter المخترقة

حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما

حساب Apple

حساب اليوتيوبر MrBeast

حساب دعم twitter

ابرز الحسابات المخترقة حتى الآن

حساب Bill Gates

حساب Elon Musk

حساب Joe Biden

حساب Warren Buffett

حساب kanye west

حساب Michael Bloomberg

حساب Apple

حساب Uber

حساب Jeff bezos

حساب Barack Obama

حساب Benjamin Netanyahu

موقع الدعم الفني الخاص بتويتر نفسه

اقرأ