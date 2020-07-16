Nubia تشوق لقدوم الهاتف Nubia Red Magic 5S مع المعالج +Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت الهواتف الذكية التي تُعتبر جزءًا من تشكيلة Nubia Red Magic Series دائمًا في الطليعة من حيث المواصفات التقنية، ونظرًا إلى أن شركة كوالكوم أعلنت بالفعل عن المعالج +Snapdragon 865 في الأسبوع الماضي وتأكد قدومه مع مجموعة من الهواتف الذكية، فلقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن تُعلن شركة Nubia عن هاتفها الذكي الأحدث المزود بهذا المعالج الجديد.
توجه الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE، السيد Ni Fei اليوم إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للتشويق للهاتف Nubia Red Magic 5S القادم الذي سيكون أول هاتف مُزود بالمعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم للشركة.
قام المسؤول التنفيذي البارز في الشركة الصينية بالتشويق لشعار الهاتف والذي تم ترجمته إلى ” ما وراء البلاس ” مع العلم بأنه تم نشر هذه المشاركة بإستخدام الهاتف Nubia Red Magic 5S. ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول المواصفات التقنية الأخرى لهذا الهاتف أو أي معلومات أخرى، ولكن إستنادًا إلى الطرازات السابقة من العلامة التجارية، فنحن نتوقع رؤية شاشة بمعدل مرتفع على مستوى التحديث، وبطارية كبيرة، وتصميم مميز يجذب اللاعبين.
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