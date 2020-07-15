شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تختبر برنامج رعاية صحية أولية للموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون عن إطلاق برنامج رائد للرعاية الصحية لموظفيها وأسرهم لتقديم الخدمات الأولية مثل التطعيم والعلاج الطبيعي، وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم تدقيقًا مكثفًا من المشرعين والنقابات الأمريكية بسبب إجراءاته المحدودة لحماية الموظفين من جائحة COVID-19.

وبحسب موقع toi الهندى، ففي إطار البرنامج، سيتم بناء شراكة مع المجموعة الطبية الوطنية كروس أوفر هيلث و20 مركزًا صحيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة عبر خمس مدن بالقرب من مراكز تلبية طلبات عملاق التجارة الإلكترونية، كما سيقع المركز الأول في لاس كوليناس بولاية تكساس.

على جانب آخر قالت شبكة CNN الأمريكية إن الملياردير الأمريكى جيف بيزوس مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة أمازون للتجارة الإلكترونية، قد حطم رقما قياسيا جديدا، وأصبح أغنى رجل فى العالم بعد ارتفاع قيمة ما يملكه إلى 172 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

وكسر بيزوس الأسبوع الماضى رقمه القياسى السابق الذى وصل له عقب طلاقه من زوجته السابقة، ماكينزي العام الماضي، والتى تلقت بدورها 25% من الأسهم التى كانا يمتلكانها فى أمازون لتبلغ قيمة ثروتها 57 مليار دولار، وارتفعت قيمة ثروة بيزوس الذى يملك 57 مليون سهم فى شركة أمازون، أى ما يعادل 12% من أسهم الشركة بسبب ارتفاع قيمة هذه الأسهم بنسبة 56% حتى اليوم.