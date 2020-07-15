الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A12s مع شاشة بحجم 6.22 إنش، وبطارية بسعة 4230mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A12 في شهر أبريل الماضي، قامت شركة Oppo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A12s. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذا ليس هاتف جديد كليًا، فهو يأتي بنفس مواصفات الهاتف Oppo A12 الحالي بإستثناء أنه حصل على تصميم مختلف.

هذا يعني أن الهاتف Oppo A12s الجديد يأتي بدوره مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Oppo A12s الجديد يضم كذلك كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وإلى جانب ذلك، الهاتف Oppo A12s الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4230mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.1، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويدعم البلوتوث 5.0.

Advertisements

عمومًا، الهاتف Oppo A12s سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والفضي، وسيكلف ما يُعادل 129 دولار أمريكي. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي علمًا أنه يجري بيعه حاليًا في كامبوديا.