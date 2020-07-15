الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 يظهر في أول صورة رسمية مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 في الحدث الذي ستعقده يوم 5 أغسطس والذي ستكشف فيه عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Flip 5G، فضلا عن بعض المنتجات الأخرى. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على أول صورة رسمية مسربة للجهاز اللوحي Galaxy Tab S7.

تم تسريب هذه الصورة الرسمية للجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 من قبل المسرب الأمريكي البارز Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، وهي تؤكد لنا قدوم هذا الجهاز اللوحي مع شاشة تمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة، وبدعم للقلم الإلكتروني S Pen، وبلوحة مفاتيح قابل للفصل، على الرغم من أننا نتوقع أن يتم بيع لوحة المفاتيح هذه بشكل منفصل عن الجهاز اللوحي. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تكشف لنا كذلك أن Galaxy Tab S7 سيضم إطار مسطح مما يذكرنا بلوحيات iPad Pro الحديثة.

للآسف، ليست لدينا معلومات كثيرة حول المواصفات التقنية للجهاز اللوحي Galaxy Tab S7، ولكن لا يمكننا قول نفس الشيء عن شقيقه +Galaxy Tab S7، فقد حصلنا في الأسبوع الماضي على تسريب ضخم يكشف لنا أن هذا الأخير سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 12.4 إنش وبدقة 2800×1752 بكسل، ومع معالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 865، ومع الدعم للقلم الإلكتروني S Pen. وبالنسبة للنسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس من هذا الجهاز اللوحي، فهي ستدعم شبكات Sub-6GHz.

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بالإضافة إلى ذلك، سيضم +Galaxy Tab S7 كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 10090mAh ستدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 45W تمامًا كما إدعت بعض التقارير في الفترة الماضية.

وفيما يخص الكاميرات، فسوف يضم +Galaxy Tab S7 كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.5، كما أنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.