تكنولوجيا: لينوفو تعمل على تطوير جهاز Yoga X اللوحي بنظام الأندوريد ومميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Evan Blass في تسريبات نشرت مؤخراً عن خطط لينوفو لتطوير جهاز Yoga X اللوحي بنظام الأندوريد، والذي يدعم العمل أيضاً كشاشة عرض خارجية.

جاءت تسريبات ايفان بلاس الجديدة على Patreon لتقدم بعض التفاصيل حول إصدار جديد من أجهزة لينوفو اللوحية يعرف بجهاز Yoga X، إلا أن الصورة لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار، كما أشار Evan Blass إلى أن تصميم الجهاز يتميز بشاشة هجينة.

ويظهر تصميم جهاز Yoga X اللوحي في الرسم التوضيحي بإطار علوي بسماكة أكثر في الوضع الأفقي للجهاز، والذي يضم الكاميرة الأمامية الخاصة بالجهاز، كما يأتي الإطار السفلي أيضاً بنفس السماكة، والذي يضم جزء مستدير مع توقعات أن يكون هذا الجزء حامل مدمج في الجهاز لدعم مهام شاشة العرض.

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أيضاً يظهر زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في الجزء السفلي من الجانب الأيمن للجهاز في الوضع الأفقي لجهاز Yoga X اللوحي.

ولقد كان لشركة لينوفو محاولة سابقة في تصميم جهاز لوحي متعدد المهام، حيث قدمت خلال 2019 جهاز Yoga Smart Tab خلال فعاليات IFA، وهو أحد أجهزة الأندوريد اللوحية، والذي تميز بتصميم hybrid لدعم المستخدم كجهاز لوحي وأيضاً كوحدة تحكم في الأجهزة الذكية في البيت.

أيضاً لدعم مهام العرض كشاشة خارجية مساعد في جهاز Yoga X اللوحي، سيضم الجهاز مدخل micro HDMI، أو HDMI للإدخال، أو قد تستخدم لينوفو منفذ USB C لدعم الإتصال أيضاً بالأجهزة مثل أجهزة الألعاب أو أجهزة الحاسب المحمول، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار في تسريبات تنشر خلال الفترة القادمة.

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