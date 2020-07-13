قد لا نرى الهاتف Galaxy Z Fold 2 في حدث 5 أغسطس، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة سامسونج مؤتمرًا صحفيًا في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، وهو المؤتمر الذي سيتم بثه عبر الإنترنت فقط والذي سيتم فيه إزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series، فضلا عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip 5G، ولكن يبدو أننا لن نرى خليفة Galaxy Fold والذي من المرجح أن يحمل إسم Galaxy Z Fold 2 في هذا الحدث.

في الواقع، لقد قام المسرب البارز Max Weinbach بنشر تغريدة جديدة على شبكة تويتر يقول فيها أن شركة سامسونج لن تقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي في الحدث الذي ستعقده الشركة الكورية الجنوبية في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، ولكن لا يزال من غير المعروف متى ستقوم سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف، على الرغم من أننا نتوقع حدوث ذلك قبل نهاية هذا العام.

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بغض النظر عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series والهاتف Galaxy Z Flip 5G، فنحن نتوقع أن تقوم شركة سامسونج في حدث 5 أغسطس أيضًا بإزاحة الستار رسميًا عن الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7، وهما الجهازين اللذان كانا محورًا لعدد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة.