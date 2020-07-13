شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 طرق يعتمد عليها الهاكرز لخداعك وسرقة أموالك أثناء التسوق أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للتسوق عبر الإنترنت مزاياه وعيوبه، ففى حين أنه يوفر الراحة بالإضافة إلى الوقت والجهد، فمن المهم أيضًا التأكد من مكان التسوق والروابط التى نضغط عليها، فبسبب شعبية التسوق عبر الإنترنت، أصبح بمثابة أداة مفضلة للمجرمين الإلكترونيين لسرقة المشترين، فغالبًا ما ينشئ المحتالون إصدارات مزيفة من مواقع التجارة الإلكترونية الشائعة لجذب المتسوقين وسرقة الأموال منهم، لذا شارك Flipkart المملوك لـ Walmart بعض النصائح للمشترين للتعرف على مواقع التسوق المزيفة والخدع الأخرى، والتى يمكن التعرف عليهخا فيما يلى:

عناوين URL مزيفة

سيحتوى موقع الويب المزيف على عناوين URL غير عادية بأحرف مثل XYZ، وفى بعض الأحيان، يعرض شريط عناوين المتصفح أيضًا عناوين URL هذه على أنها غير آمنة أو غير آمنة.

عروض تتحدى المنطق

تقدم هذه المواقع المزيفة خصومات تصل إلى 90٪ أو أكثر على السلع، وعلى الرغم من جاذبيتها، فقد تبدو هذه العروض مزيفة تمامًا ولا نذكر أنها غير قانونية أيضًا.

إعلانات العروض

يميل المحتالون إلى التمادى فى الإعلان عن العروض المقدمة على هذه المواقع المزيفة مع العديد من الصور وعلامات التعجب والألوان، مما يؤدى هذا إلى إثارة حماس المستخدم الذى قد يميل إلى الاعتقاد بأن العرض صحيح.

الصور المرفقة بالإعلانات

يقوم بعض المحتالين بنشر صور للمتاجر الفعلية التى تقدم تخفيضات كبيرة، فى محاولة لإقناع المستخدمين بمصداقية عروضهم ومنتجاتهم، لكن لا ينبغى للمستخدم الوقوع فى هذا الفخ على الإطلاق.

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مواقع الويب مع عنوان URL مختلف

إذا حدث أن قمت بالضغط على العرض الذى تقدمه هذه المواقع المزيفة، فسيأخذك ذلك إلى موقع ويب غير مرتبط بالتسوق، سيكون لديهم اسم مختلف وعنوان URL مختلف تمامًا.

عربة التسوق غير قابلة للضغط

علامة أخرى على موقع ويب مزيف يمكنك البحث عنها وهى عربة التسوق لا يمكن الضغط عليها، فعادة لا تكون عربة التسوق على صفحات الويب هذه قابلة للضغط ومن المحتمل أن تكون محملة مسبقًا بالمنتج (المنتجات).

عدم وجود تسجيل دخول

لن يطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك للشراء من هذه المواقع، بل ستقودك تلقائيًا إلى صفحات الدفع فى معظم الحالات.

الروابط غير النشطة

على عكس موقع الويب الأصلى الذى يحتوى على العديد من الروابط القابلة للضغط على صفحتها، لن تحتوى هذه المواقع المزيفة على جميع الروابط النشطة، فالقليل فقط سيكون نشطًا.