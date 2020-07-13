شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه FBS .. وما أهميته لعشاق ألعاب الفيديو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون قد سمعت عن مصطلح FPS، لكن الكثيرين قد لا يفهمون ما الذي يشير إليه هذا المصطلح، وما علاقته بجودة الألعاب الموجودة لدى المستخدمين، حث يعتبر من الأمور الهامة التى تؤثر على دقة الألعاب.

معني FPS

هي اختصار لكلمة Frame Per Second أو معدل الإطارات فى الثانية، فمن المعروف أنه عند تشغيل لعبة معينة على الشاشة ينقسم الفيديو لمجموعة من الصور المتتابعة وراء بعضها البعض، والتى تأتى في عدة أوضع مختلفة و عند تمريرها وراء بعض بسرعة مناسبة تصبح كأنها فيلم.

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حيث يجب أن تمرر بسرعة معينة للشاشة حتى لا يحدث تقطيع أثناء اللعب، إذ أن سرعة تمريرها على شاشة العرض تقاس بوحدة FPS و هي تعنى قدرة الكارت على تمرير أكبر عدد من الفريمات فى الثانية الواحدة.

مفهوم Frame Per Second

يقوم المعالج بتحويل ألعاب الفيديو لعدة صور في ثانية واحدة و يرسلها إلى الشاشة، وتكون قيمة عدد هذه الصور هي FPS، و كلما زادت هذه القيمة كلما كان هذا أفضل وتعتمد هذه القيمة على أداء المعالج الرسومي بشكل خاص والكمبيوتر بشكل عام، فيما تعد القيمة المناسبة لتظخر أي لعبة بدون تقطيع تبدأ من 25 fps.