شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى يزور مركبة "دراجون" المأهولة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار رائد الفضاء الروسي، أناتولي ستيبانيشين مركبة "دراجون" الأمريكية المأهولة الملتحمة حاليا بالمحطة الفضائية الدولية، وذلك برفقة 3 رواد أمريكيين، وجاء على الموقع الإلكتروني لوكالة ناسا الأمريكية :" إن 4 رواد من أصل الـ5 أفراد في طاقم المحطة الفضائية الدولية قيموا اليوم ظروف الإقامة والراحة في مركبة Crew Dragon التابعة لشركة "سبيس إكس" والملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية".

وحسب المعلومات الواردة من ناسا فإن رواد الفضاء، الروسي أناتولي إيفانيشين والأمريكيين داغلس هيورلي، وروبرت بنكن، وكريس كسيدي قضوا ساعة واحدة على متن "دراجون" المأهولة حيث فحصوا ظروف الإقامة والراحة وتاكدوا من جاهزية المركبة لحمل 4 رواد في وقت واحد، بحسب روسيا اليوم.

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وأوضح الموقع أن الزيارة التفقدية للمركبة أجريت بغية استعراض ظروف الإقامة والراحة في المركبة عشية تغيير طاقم المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن مركبة Crew Dragon الأمريكية المأهولة التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في 31 مايو الماضي، وهي أول رحلة فضائية مأهولة تحققت من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية خلال الـ9 أعوام الماضية.