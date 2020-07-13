الإعلانات على اليوتيوب على وشك أن تصبح أكثر إزعاجًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي الكثير من فيديوهات اليوتيوب مصحوبة بإعلانات، وبالنسبة للفيديوهات الطويلة، فتكون هناك عدة فقرات إعلانية. عادة ما يتم حجز هذه الإعلانات أثناء تشغيل الفيديوهات التي تزيد مدتها عن 10 دقائق، ولكن يبدو أن اليوتيوب قررت تغيير هذه المتطلبات، والآن أصبحت الفيديوهات التي تبلغ مدتها 8 دقائق أو أكثر مؤهلة أيضًا.

وفقا لليوتيوب، فقد صرحت بالقول : ” اليوم، الفيديوهات التي تزيد مدتها عن 10 دقائق فقط هي المؤهلة لعرض الإعلانات في المنتصف. إعتبارًا من أواخر شهر يوليو، ستكون الفيديوهات التي تزيد مدتها عن ثماني دقائق مؤهلة لعرض الإعلانات في منتصف الفيديو. كجزء من هذا التغيير، سيتم عرض الإعلانات أثناء تشغيل جميع الفيديوهات الحالية المؤهلة والفيديوهات التي سيتم رفعها مستقبلاً، بما في ذلك الفيديوهات التي قد تكون قمت بتعطيل ظهور الإعلانات فيها سابقًا “.

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ومع ذلك، أوضحت اليوتيوب أن منشئي المحتوى الذين لا يرغبون في تضمين الإعلانات في منتصف الفيديوهات الخاصة بهم سيكون لديهم خيارًا يدويًا لتعطيلها في أي فيديو جديد يتم رفعه. على الرغم من أن ذلك لا يعني أن منشئي المحتوى يرغبون في إدراج إعلانات أقل نظرًا لأن الإعلانات تساوي الإيرادات، إلا أن الإعلانات يمكن أن تكون في بعض الأحيان مشتتة للإنتباه ونتخيل أنه قد يكون هناك بعض منشئي المحتوى الذين يشعرون بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى تجنب المستخدمين مشاهدة فيديوهاتهم المستقبلية.

من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، لذلك لا تتفاجأ إذا بدأت في رؤية المزيد من الإعلانات في منتصف الفيديوهات القصيرة في المستقبل.