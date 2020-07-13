Canon تقبل التحدي وتكشف عن كاميرا Canon EOS R6 لمنافسة Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالكاميرات الخالية من المرايا ذات الإطار الكامل، فمن الصعب إنكار حقيقة أن شركة Sony تملك حصة كبيرة في السوق. ومع ذلك، في السنوات القليلة الماضية، بدأنا نرى المزيد من الجهود من الشركات الأخرى المصنعة للكاميرا والتي تتطلع إلى منافسة شركة Sony على العرش، ويبدو أن لدى شركة Canon الآن كاميرا محتملة يمكن أن تنافس Sony.

أعلنت الشركة رسمياً عن أحدث كاميرا كاملة الإطار وخالية من المرايا والتي تحمل إسم Canon EOS R6. تأتي هذه الكاميرا الجديدة مع مستشعر CMOS كامل الإطار بدقة 20.1 ميجابكسل ومعالج الصور DIGIC X، وإذا كنت تتساءل لماذا يبدو هذا مألوفًا، فذلك لأن هذا هو نفس المستشعر المستخدم في كاميرا EOS-1D X Mark III DSLR الرائدة من Canon، لذلك توقع الحصول على أداء مماثل، ولكن في حجم أصغر.

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تأتي Canon EOS R6 أيضًا مع قبضة كبيرة نسبيًا من شأنها أن تجعل من السهل حملها، ومع ميزات مهمة أخرى مثل نطاق ISO الذي يبلغ 100 – 102400 والذي يمكن تمديده إلى 204800 إذا لزم الأمر. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا تدعم تسجيل فيديوهات 4K بمعدل يصل إلى 59.94 إطار في الثانية، وفيديوهات FullHD بمعدل 119.88 إطار في الثانية، كما أنها تدعم WiFi و Bluetouth، وتضم منفذ الذاكرة الخارجية UHS-II SD.

هناك أيضًا مانع للتسرب وشاشة حساسة للمس بحجم 3 إنشات في الخلف وشاشة OLED بحجم 0.5 إنش. إذا كنت مهتمًا بالحصول على كاميرا Canon EOS R6، فقد أعلنت شركة Canon أنها ستكون متاحة للشراء في أواخر شهر أغسطس المقبل مقابل 2499 دولار أمريكي للهيكل فقط، ومقابل 2899 دولار أمريكي للهيكل وحزمة العدسات RF 24-105 F4-7.1 IS STM، ومقابل 3599 دولار أمريكي للهيكل وحزمة العدسات RF 24-105mm F4 L IS USM.