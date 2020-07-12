تكنولوجيا: هواوي تسجل براءات إختراع خاصة بالقيادة الذاتية في السيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن براءات إختراع جديدة للعملاق الصيني هواوي في تقنية القيادة الذاتية في السيارات، والذي نشر في 10 من يوليو على شبكة الإنترنت.

توضح براءة الإختراع التي سجلت من شركة هواوي تطبيقات جديدة طورت من هواوي في تقنية وطريقة القيادة الذاتية للسيارات، حيث يرتكز نظام القيادة المطور من هواوي على القيادة بطريقة القيادة الأوتوماتيكية التي ترتكز على تحديد إستراتيجية للقيادة الذاتية وفقاً لتاريخ المستخدم في القيادة، والبيئة المحيطة به لدعم المستخدم بقيادة ذاتية آمنة.

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وتعتمد تقنية هواوي على عدة عوامل تشمل جمع المعلومات الخاصة بتاريخ سلوك المستخدم في القيادة التي تم تخزينها، وذلك بهدف إتباع السلوك ذاته ومحاكاة سلوك المستخدم، كما تعمل التقنية على جمع البيانات الخاصة بالبيئة المحيطة للسيارات في الوقت الحقيق ومن ثم تطبيق سلوك المستخدم في القيادة في المنطقة المستهدفة.

كما توضح براءة الإختراع الثانية لهواوي دائرة القيادة والشحن وتفريغ الشحن في السيارات الكهربائية، حيث تدعم هذه التقنية عمل دائرة الشحن من حزمة البطارية الأولى إلى الثانية وأيضاً الثالثة بالتوازي لتشغيل المحرك.

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