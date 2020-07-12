تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن الملامح الأولى لسلسلة هواتف GALAXY S21 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سامسونج في 5 من أغسطس المقبل للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20، واليوم بدأت اللمحات الأولى حول سلسلة هواتف GALAXY S21 القادمة في الإنتشار على شبكة الإنترنت.

كشفت أحدث التسريبات عن أن سامسونج قد بدأت بالفعل في العمل على تطوير سلسلة هواتف GALAXY S21، حيث تعرف الإصدارات القادمة برمز GALAXY U.

نشرت التسريبات الجديدة حول سلسلة هواتف GALAXY S21 عبر Ice Universe على Weibo اليوم، حيث أكد مصدر التسريبات على أن الرمز الذي يطلق على سلسلة هواتف GALAXY S21 في سامسونج هو “Galaxy U”.

وتشير التوقعات إلى أن شركة سامسونج تتجه لتطوير السلسلة القادمة من هواتفها المميزة بمستوى تسعير أقل من منافسيها، إلا أن تطوير هواتف GALAXY S21 بمستوى تسعير أقل العام المقبل، سيدفع سامسونج إلى التضحية ببعض المميزات.

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أيضاً من المتوقع أن تأتي سلسلة Galaxy S21 بجودة عرض Full HD بلس، كما يتوقف معدل التحديث في الشاشة عند 60 Hz، لذا لن تقدم الإصدارات القادمة ترقية كبيرة عن سلسلة GALAXY S20 التي أصدرت هذا العام.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج لن تستخدم رقاقة معالج Snapdragon 875 القادمة من كوالكوم في سلسلة Galaxy S21، على أت تتجه الشركة لإستخدم معالجات Exynos في جميع النماذج في الأسواق العالمية.

كما تضم سلسلة هواتف Galaxy S21 العام المقبل عدد 3 من الإصدارات، أيضاً قد تستخدم سامسونج تقنية الكاميرة أسفل الشاشة للمرة الأولى في سلسلة هواتف Galaxy S21، مع الجيل الثالث من تقنية كوالكوم لإستشعار البصمة المدمجة أسفل الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات سامسونج المميزة في تسريبات جديدة خلال الفترة القادمة.

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