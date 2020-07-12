تكنولوجيا: جوجل تقدم كلاً من هاتفي PIXEL 5 وPIXEL 4A بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الكثير من الشركات المطورة للهواتف الذكية لدعم الإصدارات المميزة بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، إلا أن أحدث التسريبات قد أشارت إلى أن جوجل تخطط لدعم كلاً من هاتفي PIXEL 5 وPIXEL 4A بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

بدأت عملاق البحث في الإستعداد لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف المميزة PIXEL 5، مع إصدارها المتوسط PIXEL 4A، ولقد كشفت تسريبات جاءت عبر Onleaks، عن أن سلسلة Pixel 5 تشمل كلاً من هواتف Pixel 5، وPixel 5 XL، وهاتف Pixel 5 XL 5G.

كما أشارت تسريبات Onleaks إلى أن سلسلة PIXEL 5 تأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر للبصمة أيضاً في الجهة الخلفية.

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أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Pixel 4a المتوسط المرتقب من جوجل يأتي بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية على عكس الإصدارات المميزة من هواتف Pixel 4 التي جاءت بتقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Pixel 5 يتميز بقياسات 144.6 في 70.4 في 8مم، أيضاً مع الجزء البارز للكاميرة تصل سماكة الهاتف إلى 9.5مم، كما يأتي الهاتف بحجم 5.5 إنش في الشاشة أو أكبر، مع إطارت بتصميم كبير نسبياً.

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