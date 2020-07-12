حرارة مرتفعة وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الاثنين، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء، في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24

Advertisements

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28