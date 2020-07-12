تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 13.3 إنش وMacBook Air بمعالجات الشركة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من المحلل Ming-Chi Kuo على أن شركة ابل تستعد لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 13.3 إنش وجهاز MacBook Air بمعالجات الشركة التي ترتكز على عملية تصنيع ARM، على أن يكشف النقاب عن هذه الأجهزة بحلول نهاية العام.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن خططها للإنتقال لإستخدام معالجات خاصة بها ترتكز على معمارية ARM في أجهزة MacBook، حيث جاء إعلان الشركة خلال مؤتمر المطوريين للعام 2020.

وفي تقرير أخير لمحلل ابل الشهير Ming-Chi Kuo، أشار إلى أن أول أجهزة ابل التي ستقدم بالمعالجات الجديدة ستكون في أجهزة MacBook Pro بحجم 13.3 إنش و MacBook Air.

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أيضاً أوضح Ming-Chi Kuo في تقريره أن جهاز ابل القادم MacBook Pro بحجم 13.3 إنش سيأتي بنفس لغة التصميم المميزة لإصدار الشركة الحالي، على أن يكون التغيير الرئيسي في إنطلاق الجهاز بمعالجات Apple silicon التي ترتكز على عملية تصنيع ARM.

كما تقدم ابل جهاز MacBook Air بترقية في فئة المعالج المستخدم، حيث تستبدل ابل أيضاً معالج إنتل، على أن ينطلق هذا الإصدار في نهاية 2020 أو في بداية عام 2021 المقبل، كما تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد بحجم 14.1 إنش تستبدل به الشركة الإصدار المميز بحجم 13.3 إنش، على أن يتميز الإصدار الجديد بشاشة mini-LED.

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