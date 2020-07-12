الحرارة 41 في بعض المناطق .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:

بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24

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الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28