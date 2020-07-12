علوم وتكنولوجيا

الحرارة 41 في بعض المناطق .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا،  فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:

بالقاهرة العظمى  36 درجة والصغرى 24

Advertisements

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة 41 في بعض المناطق .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا