تكنولوجيا: ابل تحذر من إستخدام غطاء webcam في أجهزة MacBook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة ابل تنويه على صفحة دعم جديدة لمستخدمي أجهزة MacBook تحذر فيه من إستخدم الغطاء الخاص بكاميرة webcam في الأجهزة، مؤكدة على إمكانية تلف الشاشة نتيجة لإستخدام الغطاء المرفق مع الأجهزة.

يتجه الكثير من المستخدمين إلى وضع غطاء على كاميرة webcam في أجهزة الحاسب لدعم حماية وتأمين المستخدم بشكل أفضل من المتسللين، إلا أن إستخدام غطاء الكاميرة في أجهزة MacBook قد يؤدي إلى تلف شاشة الأجهزة وفقاً لتصريحات صادرة من ابل مؤخراً.

أطلقت شركة ابل صفحة دعم جديدة تؤكد فيها على ضرورة عدم إغلاق الكاميرة في كلاً من أجهزة MacBook، وMacBook Air، إلى جانب MacBook Pro، كما أشارت إلى أن إغلاق الكاميرة قد يؤدي إلى حدوث أضرار في شاشة الأجهزة، أيضاً أكدت ابل على أن مؤشر الكاميرة الضوئي سيتيح إعلام المستخدم عند تشغيل كاميرة webcam.

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ولقد حققت أغطية كاميرة webcam المصممة من البلاستيك شعبية كبيرة بين الكثير من المستخدمين، حيث حصلت على أعلى تقييم في متجر أمازون، إلا أن ابل أكدت على أن غطاء كاميرة webcam سيشكل خطورة على أجهزة MacBook.

ولقد أكد على تصريحات ابل أحد مستخدمي Reddit في وقت سابق، حيث أكد على إستخدام غطاء للكاميرة بتصميم رقيق جداً في الجهاز الخاص به، إلا أنه إكتشف تصدع الشاشة عند فتح جهاز MacBook Pro 16 وذلك نتيجة لإستخدام غطاء الكاميرة، كما حذر مستخدمي الأجهزة من إمكانية تلف الأجهزة أو الشاشة التي يتطلب تغييرها قيمة 1500 دولار.

من جانب أخر يؤثر غطاء الكاميرة على كفاءة عمل عدة مستشعرات في الأجهزة وفقاً لتصريحات ابل في صفحة الدعم، ومنها مستشعر الإضاءة المحيطة على سبيل المثال، أو السطوع التلقائي، وTrue Tone.

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