الهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro بدأ الآن بتلقي تحديث Android 10 على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - ملاك الهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro في أوروبا سيكونون مسرورين بمعرفة أن هذين الهاتفين بدأ اليوم بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة Magic UI 3.1 في المنطقة. ويجري حاليًا تحميل هذا التحديث في كل من فرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك، وسيشق طريقه على الأرجح للمزيد من البلدان قريبًا.

بغض النظر عن جميع الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، فهذا التحديث يجلب معه كذلك واجهة Magic UI 3.1. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذا التحديث لأول مرة لكلا الهاتفين في شهر مايو الماضي، ولكنه كان متوفرًا في الصين فقط، ولذلك فمن الرائع أن نسمع الآن بأنه بدأ بشق طريقه إلى الأسواق العالمية.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.