تكنولوجيا: رصد إصدار أخر من هواتف وان بلس المتوسطة بمواصفات تختلف عن OnePlus Nord

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة جاءت عبر Geekbench عن إصدار أخر من هواتف وان بلس من الفئة المتوسطة، يختلف عن مواصفات هاتف OnePlus Nord المرتقب.

جاء إصدار وان بلس الأخر من الهواتف المتوسطة في إختبارات Geekbench بنموذج رقم BE2028، كما يعرف برمز lito، حيث يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 765 أو رقاقة 765G، كما تكشف الأكواد عن كرت شاشة Adreno 619، وتضم وحدة المعالجة اثنان من أنوية Cortex-A77 بسرعة 2 GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.7 GHz.

أيضاً يأتي هذا الإصدار من هواتف وان بلس المتوسطة مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، بينما يأتي هاتف OnePlus Nord بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ولقد شارك Evan Blass صور مسربة تستعرض تفاصيل مواصفات OnePlus Nord، مع ثلاثة من الحافظات المخصصة لهذا الإصدار، ومن المتوقع أن تقدم وان بلس الهاتف الجديد مع OnePlus Nord والإكسسوارات الجديدة في حدث الشركة القادم في 21 من يوليو.

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مواصفات هاتف OnePlus Nord

ينطلق هاتف OnePlus Nord بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما يتميز الهاتف بأبعاد 20:9، كما تدعم وان بلس الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 765G.

هاتف OnePlus Nord يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4115 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30w.

كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع توقعات أن يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه أيضاً عبر الكاميرة الأمامية المزدوجة في ثقب الشاشة، التي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

أيضاً في إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.75 مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، واخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

هاتف OnePlus Nord يأتي بمستوى تسعير أقل من 500 دولار وفقاً لتصريحات وان بلس، كما يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان رمادي Ash، ورمادي Onyx، مع أزرق، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.1، وNFC.

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