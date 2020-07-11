سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series ستكون أرخص من سلسلة Galaxy Note 10 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في العام الماضي بإطلاق الهاتف Galaxy Note 10 مقابل 1.25 مليون وون كوري والهاتف +Galaxy Note 10 مقابل 1.5 مليون وون كوري في كوريا الجنوبية. ووفقا لتقرير جديد صدر الآن من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية Naver، فيبدو أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيكونا أرخص بنحو 0.05 مليون وون كوري.

هذا يعني أن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series القادمة ستكون أرخص بنحو 40 دولارًا أمريكيًا مقارنة مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، لذلك الخصم ليس كبيرًا. ومع ذلك، فهذا يتعارض مع توقعات المحللين الذين توقعوا أن تكون سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series أغلى بنحو 0.05 مليون وون كوري.

تم تفسير الإنخفاض الطفيف في السعر بإنخفاض الطلب على الهواتف بسبب جائحة COVID-19. ومع ذلك، هذا ليس كل شيء، عرضت شركات الإتصالات في العام الماضي دعمًا كبيرًا لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، وستكون الإعانات هذا العام أصغر، مما يعني أنه سيتعين على المشترين دفع المزيد مقدمًا.

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حتى مع إنخفاض الأسعار، تشير التقارير إلى أن شركة سامسونج تتوقع إنخفاض مبيعات سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series الراقية. يأتي هذا بعد أن تأثرت مبيعات سلسلة هواتف Galaxy S20 Series أيضًا بعدم اليقين المالي الذي يواجهه المشترون.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series جنبًا إلى جنب مع Galaxy Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G في حدث خاص عبر الإنترنت في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. من المتوقع أن يتم عرض سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series للطلب المسبق مباشرة بعد الإعلان الرسمي على أمل أن تصل إلى رفوف المتاجر في اليوم 21 أغسطس.