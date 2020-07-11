تكنولوجيا: أحدث الصور تقدم نظرة واضحة على تصميم سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds Live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد لسماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds Live، والتي تظهر في الصور بثلاثة إختيارات في الألوان.

مزيد من التسريبات المصورة لسماعة سامسونج اللاسلكية التي تنطلق خلال الفترة القادمة بتصميم غير تقليدي، وفي أحدث التسريبات يظهر تصميم السماعة اللاسلكية والحافظة بتفاصيل أوضح.

أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن سماعة سامسونج القادمة تأتي بعنوان ” Galaxy Buds X” أو “Galaxy Buds Live”، ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر Evan Blass، والتي أوضحت أن سماعة العملاق الكوري المرتقبة تنطلق بكلاً من ألوان البرونزي، والأبيض، إلى جانب اللون الأسود مع حافظة للسماعة بنفس الألوان.

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وتكشف الصور الجديدة لسماعة Galaxy Buds Live عن مكبر صوتي يتوسط تصميم السماعة، مع اثنان من الثقوب لميكروفونات في جانبي المكبر الصوتي، وذلك لدعم إلغاء الأوامر الصوتية للمساعد الرقمي، أو إستقبال المكالمات.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، كما تضم بطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 11 ساعة، مع سعر متوقع 140 دولار.

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