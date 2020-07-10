صورة رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف Huawei Enjoy 20 من الأمام والخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - Huawei هي من دون أدنى واحدة من أكثر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية في العالم على الرغم من جميع الصعوبات التي تواجهها الشركة، وبالتالي فليس من المستغرب من حين لآخر أن نسمع أنها تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم تسريب صورة رسمية جديدة يُقال بأنها لهاتف ذكي جديد قادم من شركة Huawei سيحمل إسم Huawei Enjoy 20.

هذه الصورة تكشف لنا أن الهاتف Huawei Enjoy 20 سيضم شاشة طويلة خالية من القطع أو الثقب مما يعني أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة، وسيضم كذلك وحدة دائرية في الواجهة الخلفية تأوي ثلاث كاميرات، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد تردد أن الهاتف Huawei Enjoy 20 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.