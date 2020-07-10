الحرارة تتجاوز 40 في بعض المناطق .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد ارتفاعا فى درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

وتوقعت الأرصاد في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 31