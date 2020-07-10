مايكروسوفت قد تكون مهتمة بالإستحواذ على شركة Warner Bros Interactive

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير جديد من موقع The Information، فيبدو أن شركة الإتصالات الأمريكية AT&T تتطلع إلى بيع شركة Warner Bros. Interactive، ويبدو أن هناك مجموعة من الشركات المهتمة بالحصول عليها. يشمل هذا مايكروسوفت و Electronic Arts و Activision و Take-Two، وقد تم إدراجهم جميعًا كمشترين محتملين.

فماذا يعني هذا؟ وكما أوضحت بعض التقارير، فهناك العديد من الأستوديوهات التي تقبع تحت ملكية Warner Bros. Interactive، بما في ذلك Avalanche Software و Monolith Productions و NetherRealm Studios و Rocksteady Studios و TT Games. هذه الأستوديوهات هي نفسها التي أشرفت على تطوير بعض العناوين البارزة مثل Mortal Kombat و Batman و Harry Potter.

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ومع ذلك، كما أوضح موقع IGN، حتى إذا كانت أي من هذه الشركات ستستحوذ على Warner Bros. Interactiveّ، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستحصل على الحق في الإستمرار في صنع الألعاب مثل Batman و Harry Potter. وبدلاً من ذلك، سيحتاجون على الأرجح إلى إعادة التفاوض مع الشركات على هذه العناوين لمواصلة إستخدام تراخيصها.

ومع ذلك، يبدو أن عملية البيع ليست وشيكة، مما يعني أن المحادثات ربما لا تزال جارية وأن هناك فرصة ألا تنتهي بإقدام أي من هذه الشركات بالإستحواذ على شركة WB Interactive، لذا سيتعين علينا الإنتظار لنرى. ويُقال أن السبب وراء البيع المحتمل يرجع إلى أن شركة AT&T تتطلع إلى سداد بعض ديونها، حيث دعا المستثمرون الشركة إلى بيع ” الأصول غير الأساسية “، والتي تشمل WB Interactive.