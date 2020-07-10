تقرير جديد يقترح قدوم iPhone 12 Series بسعر أعلى بنحو 50$ على الرغم من إزالة الملحقات

فاطمة أيت طالب - دبي - من بين الشائعات التي يتم تداولها حاليًا هي أن تشكيلة iPhone 12 Series لن تأتي مع الشاحن وسماعات الأذن EarPods. يعزو البعض ذلك إلى رغبة آبل في خفض التكاليف، بينما يشير البعض الآخر إلى القضايا البيئية. ومع ذلك، إذا كنت تأمل أن يكون خفض التكاليف يعني شراء iPhone بسعر أرخص، فقد تشعر بخيبة أمل كبيرة.

هذا لأنه وفقًا للمحلل الصيني Jeff Pu، فقد أوضح في آخر مذكرة بحثية له أنه على الرغم من إزالة شركة آبل للشاحن وسماعات الأذن EarPods من العلبة، فمن الممكن في الواقع أن يتم رفع سعر iPhone 12 بنحو 50 دولار أمريكي مقارنة مع الجيل الحالي.

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ووفقا للمحلل Jeff Pu، فمن الممكن أن يرتفع سعر iPhone 12 الأساسي إلى 749 دولار أمريكي مما يجعله أغلى بنحو 50 دولار أمريكي مقارنة مع iPhone 11 الحالي الذي يُكلف إبتداءً من 699 دولار أمريكي. ويدعي أن الزيادة في التكلفة ترجع إلى حقيقة إضافة الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G إلى جانب إستخدام شاشة OLED. يعتقد المحلل أيضًا أنه على الرغم من إرتفاع الأسعار، فإنه ” سيتم قبوله من قبل العملاء “، ولكنه سيثير جدلاً مع ذلك بسبب إزالة الملحقات.

الشيء المثير للإهتمام حول إدعاءات Jeff Pu هو أنه قبل ذلك، سمعنا بالفعل شائعات مفادها أن سعر iPhone 12 Series سيبدأ من 649 دولار أمريكي، لذلك هناك تناقض في هذا الجانب. يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل في الحصول على المزيد من التفاصيل الرسمية في الأشهر المقبلة.