سامسونج قد تتخلى عن معالجات Snapdragon في سلسلة هواتف Galaxy S21 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات عديدة، كانت الهواتف الذكية الرائدة لشركة سامسونج تأتي إما مع المعالج Snapdragon أو Exynos إعتمادًا على السوق الذي يتم فيه بيع الهاتف. ومع ذلك، وفقًا لإشاعة جديدة، فيبدو أن شركة سامسونج تعتزم التخلص من المعالج Snapdragon في سلسلة هواتف Galaxy S21 Series القادمة في العام 2021، وستقوم بدلاً من ذلك بالإعتماد على المعالج Exynos الخاص بها.

وفيما يتعلق بالسبب الذي يجعل سامسونج تقرر القيام بهذه الخطوة، فهناك عدة أسباب. أحد هذه الأسباب هو التكلفة، فقد تردد أن المعالج Snapdragon 875 سيكون أغلى من المعالج Snapdragon 865 الحالي، مما يعني أنه يتوجب على شركة سامسونج إما زيادة سعر هواتفها الذكية أو أن تكون على إستعداد لتقليص هوامش ربحها.

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ثانيًا، وهذا مجرد تكهن، فربما تتطلع شركة سامسونج إلى إستنساخ فكرة آبل. تعتمد شركة آبل على المعالجات الخاصة بها منذ سنوات عديدة لدرجة أنها طورتها لتكون قوية بما فيه الكفاية لإستبدال معالجات Intel على الحواسيب الخاصة بها. ربما تأمل سامسونج أيضًا في تحقيق شيء مماثل.

ومع ذلك، فإن معالجات Exynos من سامسونج إكتسبت سمعة سيئة إلى حد ما على مر السنين، فقد وجد أولئك الذين يملكون هواتف Galaxy المزودة بمعالجات Exynos أن هواتفهم الذكية لا تؤدي بشكل جيد مقارنة مع نظيرتها المزودة بمعالجات Snapdragon. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الّآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن ربما يتعين علينا الإنتظار بعض الوقت قبل أن نحصل على التفاصيل الرسمية.