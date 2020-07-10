تكنولوجيا: Dell تعلن عن جهاز الحاسب المكتبي Brawny XPS مع سلسلة شاشات Sweet S بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell اليوم عن جهاز الحاسب المكتبي Brawny XPS بمعالجات Comet Lake-S، مع سلسلة شاشات Sweet S المميزة بدقة عرض 4K.

أكدت شركة Dell على أن نظام حاسبها المكتبي الجديد Brawny XPS يعد من أقوى أنظمة الحاسب المكتبي، حيث يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل التي تصل إلى رقاقة معالج Core i9 في أعلى نموذج، وكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.

كما أشارت Dell إلى أن نظام الحاسب المكتبي Brawny XPS يمكن أن يقدم دعم جيد للاعبين، وأيضاً المهام الإحترافية والإبداعية، إلى جانب تقنية الواقع الإفتراضي، كما يتميز بتصميم صغير الحجم.

ويأتي هيكل Brawny XPS مع صندوق بحجم 19 لتر، كما يتميز بمساحة لدعم الترقية، ويدعم الجهاز موصلات طاقة بقدرة 500W، لدعم كرت شاشة بقدرة 225W، أيضاً يضم 4 من فتحات التخزين، و3 من الفتحات لدعم زيادة السعة التخزينية لاحقاً.

أيضاً تدعم Dell نظام الحاسب المكتبي Brawny XPS بنظام تبريد بحجم أصغر في صندوق الحاسب، وتبريد منظم الجهد، مع نظام أفضل للتهوية، ومراوح RPM لدعم تدفق الهواء في النظام بكفاءة أفضل، ومن المقرر أن يتوفر نظام الحاسب المكتبي باللون الأبيض واللون الأسود.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز الحاسب المكتبي Dell XPS في كلاً من سوق الولايات المتحدة وكندا، والسوق الأوروبي وآسيا بسعر يبدأ من 649.99 دولار.

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أيضاً كشفت Dell عن سلسلة شاشات Sweet S بدقة 4K، والتي تأتي بتصميم بلاتيني باللون الفضي، حيث تشمل السلسلة ثلاثة من الشاشات مع شاشة Dell S3221QS المنحنية بحجم 32 إنش ودقة 4K، التي تأتي بمكبرات صوتية بقدرة 5W.

كما تقدم Dell شاشة S2721QS بحجم 27 إنش، ودقة عرض 4K، وشاشة S2721DS بدقة عرض QHD وحجم 27 إنش، حيث يتميز كلا الإصدارين بتقنية IPS في الشاشة لإنتاج ألوان طبيعية وحيوية.

وتنطلق سلسلة شاشات Sweet S بميزة جديدة تعرف بتقنية Dell Premium Panel Exchange، كما تقدم Dell شاشة 4K UHD المنحنية بحجم 31.5 إنش، والتي تتميز بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتدعم تقنية AMD FreeSync، كما تأتي الشاشة بحامل يدعم إمالة وضبط إرتفاع الشاشة.

كما تتميز الشاشة تغطية لونية بنسبة 99% من ألوان sRGB ، ونسبة 90% من ألوان DCI-P3، وتضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة في 20 من أغسطس بسعر 500 دولار تقريباً، كما تتوفر شاشة Dell 27 4K UHD بسعر 449.99 دولار، وDell 27 بسعر 349.99 دولار.

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