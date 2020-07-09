تكنولوجيا: Canon تقدم كاميرة EOS R6 بمستشعر إطار كامل ودعم فيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة كانون عن كاميرة EOS R6 المميزة بمستشعر إطار كامل، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K و 10-بت عند 60 إطار لكل ثانية، مع مستشعر بدقة 20.1 ميجا بيكسل، والتي تنطلق بسعر 2499 دولار.

تنافس كاميرة EOS R6 الجديدة من كانون كاميرة Sony A7 III، و Nikon Z6، وأيضاً Panasonic S1، حيث تقدم كانون كاميرة EOS R6 بنفس المستشعر المستخدم في كاميرة 1DX Mark III DSLR لدعم نفس جودة الصورة.

أيضاً من المقرر أن تدعم كاميرة EOS R6 التصوير بكفاءة في الإضاءة المنخفضة، مع دعم ISO في نطاق من 100-102400، والذي يدعم التوسيع حتى نطاق ISO 204800، كما تتميز الكاميرة بقبضة كبيرة، وتأتي الشاشة الخلفية للكاميرة بميزة دعم 1.62 مليون نقطة، لذا يمك للكاميرة أن تدعم الكاميرة مدوني الفيديو بآداء جيد.

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وتتميز كاميرة EOS R6 بوزن 680 جرام لهيكل الكاميرة، كما يأتي هيكل الكاميرة بميزة التثبيت مدمجة IBIS لدعم التصوير والثابت وتسجيل الفيديو، كما تؤكد Canon على أن الكاميرة تدعم حتى 8 وقفة في التثبيت، وتضم الكاميرة OLED EVF يدعم حتى 3.69 نقطة، أيضاً تأتي الكاميرة بفتحة تدعم اثنان من بطاقات UHS II، مع بطارية LP-E6NH المستخدمة في EOS R.

كاميرة EOS R6 تدعم تصوير ثابت مستمر حتى 12 إطار في الثانية مع المصراع الميكانيكي، أو 20 إطار لكل ثانية مع المصراع الإلكتروني، كما تدعم الكاميرة التركيز البؤري التلقائي ثنائي البكسل بتغطية بنسبة 100% في 1053 منطقة للتركيز التلقائي، حيث تدعم هذه الميزة التصوير الثابت وتسجيل الفيديو.

أيضاً تدعم كاميرة EOS R6 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة EOS R6 فقط بدون العدسات بسعر 2499 دولار، أو بسعر 2899 دولار في عدة تضم عدسات RF 24-105mm f/4-7.1L IS، أو بسعر 3599 دولار مع عدسات RF 24-105mm F/4L IS USM على أن يبدأ شحن الكاميرة في شهر أغسطس.

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