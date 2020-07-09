الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1x 5G مع المعالج Snapdragon 765G، ويُكلف إبتداءً من 230$

فاطمة أيت طالب - دبي - المنافسة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة يصبح أكثر ضراوة، فكل يوم نشهد وصول المزيد من هواتف 5G بأسعار معقولة للغاية. أحدث هاتف 5G يتم الكشف عنه اليوم هو الهاتف Vivo iQOO Z1x 5G الذي تم تسعيره بسعر يبدأ من 230 دولار أمريكي.

الهاتف Vivo iQOO Z1x 5G الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة LCD بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo iQOO Z1x 5G الجديد كذلك بعدة كاميرات تشمل كاميرا واحدة في الأمام بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FunTouchOS 10.

سيتم عرض الهاتف Vivo iQOO Z1x 5G للبيع بسعر يبدأ من 230 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، في حين يصل إلى 330 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB مع العلم بأن هذا الهاتف سيُعرض للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض.