سلسلة هواتف Redmi K30 Series تكسر حاجز 3 ملايين وحدة في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر ديسمبر من العام الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإطلاق الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G. وبعد ذلك، قامت العلامة التجارية الصينية بتوسيع هذه التشكيلة من خلال إطلاق أربع طرازات أخرى. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت الشركة اليوم أن مبيعات سلسلة هواتف Redmi K30 Series كسرت حاجز 3 ملايين وحدة في الصين. ومن أجل المقارنة، فقد كسرت هذه التشكيلة حاجز 1 مليون وحدة في شهر مارس الماضي.

للإحتفال بهذا الإنجاز، قامت العلامة التجارية Redmi بتقليص سعر الهاتف Redmi K30 إلى 1399 يوان صيني لنسخة 6GB/128GB، وإلى 1599 يوان صيني لنسخة 8GB/128GB. وجدير بالذكر أن هذا العرض سيكون متوفرًا إلى غاية 12 يوليو فقط من خلال الموقع الرسمي لشركة Xiaomi على الويب.

Advertisements

في أخبار ذات صلة، كشفت الشائعات السابقة أن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تستعد للكشف عن العضو السابع في تشكيلة Redmi K30 Series والذي من المفترض أن يحمل إسم Redmi K30 Ultra علمًا أن هذا الهاتف سيصل مع المعالج MediaTek Dimensity.